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РИА Новости
Туризм

Туристы смогут арендовать замок Хайклер из сериала "Аббатство Даунтон"

22:56 20.09.2019
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© Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECEСериал "Аббатство Даунтон"
Сериал Аббатство Даунтон
© Фото : Nick Briggs/Carnival Film and Television Limited 2015 for MASTERPIECE
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Поклонники британского сериала "Аббатство Даунтон" в ноябре смогут переночевать в знаменитом замке Хайклер, сообщает Lonely Planet.
Замок Хайклер – это поместье семьи Карнарвон, построенное в начале XVII века в графстве Хэмпшир и место съемки шести сезонов сериала.
Только 26 ноября у туристов будет возможность присоединиться к графам Карнарвон на коктейльную вечеринку и ужин в сопровождении дворецкого. Переночевать гости смогут в одной из 300 комнат замка. Утром путешественникам подадут английский завтрак, проведут экскурсию по территории Хайклера и познакомят с хозяйскими собаками.
Ночь в замке обойдется гостям в 150 фунтов стерлингов (около двенадцати тысяч рублей) за комнату на двоих. Бронирование станет возможным первого октября в полночь по местному времени.
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