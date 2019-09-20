Туристы смогут арендовать замок Хайклер из сериала "Аббатство Даунтон"

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Поклонники британского сериала "Аббатство Даунтон" в ноябре смогут переночевать в знаменитом замке Хайклер, Поклонники британского сериала "Аббатство Даунтон" в ноябре смогут переночевать в знаменитом замке Хайклер, сообщает Lonely Planet.

Замок Хайклер – это поместье семьи Карнарвон, построенное в начале XVII века в графстве Хэмпшир и место съемки шести сезонов сериала.

Только 26 ноября у туристов будет возможность присоединиться к графам Карнарвон на коктейльную вечеринку и ужин в сопровождении дворецкого. Переночевать гости смогут в одной из 300 комнат замка. Утром путешественникам подадут английский завтрак, проведут экскурсию по территории Хайклера и познакомят с хозяйскими собаками.