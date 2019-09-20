Правительство Крыма сформируют в течение двух недель, заявил Аксенов

В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. После чего, согласно конституции Крыма, совет министров сложил свои полномочия. При этом члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

"Мы в течение двух недель определимся полностью по составу правительства и в дальнейшем приступим к реализации всех взятых на себя обязательств", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства в пятницу.

"В большинстве своем мы поставленных целей добились, но многие вопросы, которые стоят перед нами, нам еще предстоит решать. Большинство членов совета министров, а может и все, останутся на своих местах до нового года. На следующей неделе мы проведем встречи с каждым из вас без исключения. Перед нами стоят амбициозные и достаточно непростые задачи, которые по плечу команде, уже профессионально состоявшейся, зрелой команде. Она сегодня есть. Но совершенствовать нашу работу нам предстоит на протяжении последующих пяти лет", - сказал Аксенов.