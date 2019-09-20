В ОНК прокомментировали освобождение Павла Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Освобождение Павла Устинова после обвинительного приговора в суде первой инстанции – это исключительный случай для российских судов, во многом это заслуга его адвоката Анатолия Кучерены, рассказала РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Это редчайший случай, когда суд отпускает человека после обвинительного приговора в первой инстанции. Это удивительно, несмотря на то, что закон предусматривает такую процедуру. В 99% случаев суд отказывает в подобных ситуациях", - сказала Меркачева.

По ее мнению, освобождение актера - во многом заслуга Анатолия Кучерены, защитника Устинова. "Он прекрасный юрист, если ему отказать, это означает, что суд расписывается в своей неграмотности. Поэтому ему не отказали", - отметила Меркачева.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.

Кучерена заявлял, что не равнодушен к происходящему, поскольку ему как профессионалу важно понять, почему Устинову вынесли такой суровый приговор.

За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".