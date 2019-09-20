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РИА Новости

Новозеландские ученые назвали блоху именем хоббита из "Властелина колец"

14:44 20.09.2019
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© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
© New Line Cinema (2001)
Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новозеландские исследователи обнаружили новый вид травяных блох и назвали его в честь персонажа трилогии британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец", хоббита Фродо Бэггинса, следует из публикации в научном журнале Plos One.
Ранее компания Amazon сообщила, что съемки нового сериала на основе фэнтезийной трилогии "Властелин колец" пройдут в Новой Зеландии. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии - спин-оффы. Фильмы по книгам ранее снимались в разных местах Новой Зеландии.
Специалисты Франческо Мартони и Карен Армстронг изучали травяных блох в рамках исследования для новозеландского исследовательского центра защиты окружающей среды Университета Линкольна. Ученые собрали насекомых с деревьев кофай (kōwhai ) в 21 точке Южного острова Новой Зеландии и изучили образцы их ДНК.
Кадр из фильма Властелин колец
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После сопоставления и анализа данных они обнаружили различия на генетическом уровне между популяциями, которые, как считалось ранее, принадлежали к одному и тому же виду травяных блох. Теперь же они сумели описать их различия и тем самым разрешили 87-летнюю загадку и определили, что существует два вида новозеландских насекомых: Psylla apicalis и более мелкая блоха, названная по имени хоббита, - Psylla frodobagginsi.
"Название Psylla frodobagginsi отсылает к Фродо Бэггинсу, одному из главных героев книжной трилогии Дж. Р. Р. Толкина… В книгах Фродо Бэггинс - хоббит, представитель вымышленной расы, похожей на людей, но меньшей по размеру. Название было выбрано в связи с маленьким размером этого вида блох, а также потому, что они являются обитателями Новой Зеландии", - говорится в исследовании.
Фэнтезийная трилогия "Властелин колец" Толкина - одно из самых известных произведений XX века, оно было написано между 1937 и 1949 годами. Роман был переведен более чем на 30 языков.
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БратствоДжон ТолкиенОткрытия - РИА НаукаНовая ЗеландияРИА Наука
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