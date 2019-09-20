Понятые стали свидетелями стрельбы в метро Москвы, сообщил источник

По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.