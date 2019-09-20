Понятые стали свидетелями стрельбы в метро Москвы, сообщил источник

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое понятых находились в комнате полиции в метро "Рязанский проспект", когда полицейский открыл стрельбу по коллегам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.
"Полицейский начал стрелять, когда сотрудники собственной безопасности обнаружили у него деньги, предположительно, полученные в качестве взятки. Деньги изымали в присутствии двух понятых, которые стали свидетелями стрельбы, но не пострадали", - сказал собеседник агентства.
В пятницу газете "Коммерсант" опубликовала видео якобы из комнаты полиции, где и произошло преступление. На видео полицейский достает из кармана пистолет и наводит его на людей в штатском. При этом один из них бросается на полицейского, пытаясь его обезоружить, но после нескольких выстрелов падает на пол.
Подтверждением подлинности видео РИА Новости не располагает.