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РИА Новости

Понятые стали свидетелями стрельбы в метро Москвы, сообщил источник

14:39 20.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема Московского метрополитена
Эмблема Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое понятых находились в комнате полиции в метро "Рязанский проспект", когда полицейский открыл стрельбу по коллегам, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали, как ожидается, в пятницу будет решен вопрос о его аресте.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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"Полицейский начал стрелять, когда сотрудники собственной безопасности обнаружили у него деньги, предположительно, полученные в качестве взятки. Деньги изымали в присутствии двух понятых, которые стали свидетелями стрельбы, но не пострадали", - сказал собеседник агентства.
В пятницу газете "Коммерсант" опубликовала видео якобы из комнаты полиции, где и произошло преступление. На видео полицейский достает из кармана пистолет и наводит его на людей в штатском. При этом один из них бросается на полицейского, пытаясь его обезоружить, но после нескольких выстрелов падает на пол.
Подтверждением подлинности видео РИА Новости не располагает.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
Вчера, 14:26Радио Sputnik
Появилось видео стрельбы полицейского по коллегам в московском метро
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