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РИА Новости

Третье судно с углем из Колумбии прибыло на Украину

14:37 20.09.2019 (обновлено: 15:13 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер Разгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в пятницу, что в порт "Южный" Одесской области прибыло третье из пяти судно с 73 тысячами тонн угля газовой группы из Колумбии, еще два ожидаются на следующей неделе и в октябре.
В начале сентября ДТЭК доставил 88 тысяч тонн газового угля из Южной Америки для прохождения осенне-зимнего периода.
"Судно с 73 тысячами тонн угля марки "Г" уже прибыло в порт "Южный" Одесской области. Новая партия позволит ДТЭК продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом", - говорится в сообщении пресс-службы энергохолдинга.
Осуществляется разгрузка судна, после чего уголь будет отправлен на теплоэлектростанции ДТЭК. По данным компании, по состоянию на 20 сентября запасы угля на станциях компании составляют 756 тысяч тонн.
При этом в компании сообщили, что это третье из пяти судов с углем из Колумбии. "Три уже прибыли на Украину, еще одно ожидается на следующей неделе, и последнее - в октябре", - отметили в пресс-службе.
Разгрузка угля в одесском порту Южный
3 сентября, 03:21РИА Новости
Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине
Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
ДТЭК — самый крупный частный энергохолдинг Украины. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют теплоэнергию и электроэнергию потребителям, а также оказывают энергосервисные услуги. Основатель энергохолдинга - украинский бизнесмен Ринат Ахметов.
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ДТЭККолумбияСитуация на УкраинеУкраина
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