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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны получило первую партию защищенных ноутбуков

14:36 20.09.2019 (обновлено: 19:17 20.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") поставил в Вооруженные силы защищенные ноутбуки, предназначенные для автоматизации сбора и обработки данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Первую партию изготовили, исходя из тактико-технических требований заказчика.

"Наши производственные мощности позволяют по запросу менять комплектацию выпускаемых ноутбуков, так что мы готовы предложить компьютеры и другим силовым структурам для применения в полевых условиях", — сказал гендиректор концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику") Алексей Бочаров.

Концерн создал ноутбуки двух моделей: с диагональю экрана 15 или 17 дюймов, устройства могут работать не менее четырех часов. Специальные программы помогут эффективно использовать ноутбуки во время войсковых операций, а также сделают удобнее процесс управления войсками и передачу голосовых сообщений и видео в полевых условиях.
Ноутбуки отличаются устойчивостью к вибрации, ударам, атмосферным осадкам, погружению в воду, запыленности и сохраняют работоспособность при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Основной защитой начинки служит фрезерованный цельнометаллический корпус из дюраля. Для дополнительной защиты от внешних факторов ноутбуки также могут комплектоваться вибропоглощающей платформой и герметичным пластиковым кейсом.
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"Благодаря отечественной операционной системе МСВС и аппаратно-программному модулю доверенной загрузки "Соболь", которые обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, эти компьютеры могут безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня "совершенно секретно" включительно", — рассказали в "Ростехе".
По желанию заказчика компьютеры могут оснащаться модулем GPS-ГЛОНАСС. Если ноутбук не будет использоваться в обработке сведений, содержащих гостайну, на устройство можно установить модули Wi-Fi, Bluetooth и модем 3G-LTE.
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Новое оружие РоссииГЛОНАСС (система навигации)Министерство обороны РФРостехРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Таки да......
20 сентября, 15:40
Арсений Понфиленко
901001
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