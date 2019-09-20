Депутат: нужны штрафы для Facebook и Google за вмешательство в дела России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Серьезные штрафы следует предусмотреть в российском законодательстве для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела РФ, считает глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
"Надо принимать законы такие, чтобы за такие явные нарушения закона предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов. Самое лучшее наказание - это штрафы... Это компании коммерческие (Google, Facebook), поэтому штрафы - это серьезные меры реагирования и опять же это мировая практика. (Стоит штрафовать на) миллион или несколько миллионов рублей за вмешательство и за нарушение российского законодательства", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в пятницу.