Депутат: нужны штрафы для Facebook и Google за вмешательство в дела России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Серьезные штрафы следует предусмотреть в российском законодательстве для таких компаний, как Facebook и Google, за вмешательство в дела РФ, считает глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.