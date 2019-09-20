Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В министерстве напомнили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
В военном ведомстве отметили, что регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.
Как заявили в министерстве, легкомыслие Харригана и его наивная вера в подобные планы должны обеспокоить прежде всего его подчиненных.
"Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", - отметили в Минобороны.
В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.
Вчера, 10:24Сказано в эфире"Бабушкины сказки". Эксперт об угрозах американского генерала КалининградуАмериканский генерал рассказал о плане преодоления системы ПВО Калининградской области, сообщили СМИ. Публикацию оценил в эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.