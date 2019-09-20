Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В министерстве напомнили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

В военном ведомстве отметили, что регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.

Как заявили в министерстве, легкомыслие Харригана и его наивная вера в подобные планы должны обеспокоить прежде всего его подчиненных.

"Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", - отметили в Минобороны.