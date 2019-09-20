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РИА Новости

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США

14:31 20.09.2019 (обновлено: 21:14 20.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВерхнее озеро в Калининграде
Верхнее озеро в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В министерстве напомнили, что возможности ПВО Калининграда по нейтрализации воздушных целей хорошо известны натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам России.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
Вчера, 13:42Радио Sputnik
В России жестко ответили на угрозы генерала США ударить по КалининградуРоссийские дипломаты, военные эксперты и официальные лица осудили заявления Пентагона о возможности прорыва системы ПВО в Калининградской области и объяснили, что реально стоит за этой риторикой.
В военном ведомстве отметили, что регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы.
Как заявили в министерстве, легкомыслие Харригана и его наивная вера в подобные планы должны обеспокоить прежде всего его подчиненных.
"Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — "всякий план хорош только до сражения", - отметили в Минобороны.
В свою очередь, в российском МИД высказывание Харригана квалифицировали как "угрозу" и "безответственное" мнение.
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
Вчера, 10:24Сказано в эфире
"Бабушкины сказки". Эксперт об угрозах американского генерала КалининградуАмериканский генерал рассказал о плане преодоления системы ПВО Калининградской области, сообщили СМИ. Публикацию оценил в эфире радио Sputnik бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
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Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа! К великому сожалению я очень хорошо осведомлён о реальном состоянии российских вооружённых сил. Жаль,что народу России вешают лапшу на уши.В нынешних условиях в России,когда генералитет находится на особом финансовом питании,эти люди будут говорить всё,что угодно,только бы не потерять своё материальное положение. Калининград это только часть,а как же вся область? Может центр и защищён,что тоже под вопросом.Думаю,что российские вооружённые силы находятся в очень плачевном состоянии и по вооружениям и по тыловому снабжению.Фронт без тыла ничего не стоит.Кусок земли в центре Европы,окружённый враждебными странами не может быть защищён. Ни один серьёзный тактический гений не даст и ломанного гроша за эту область,если начнётся война.Там не продержаться,когда начнётся наступление со всех сторон.Так что защищённость-это полный обман и очень опасный.
20 сентября, 15:28
Генрих Тевтонский
23510359
в случае конфликта калининград размажут 100% при любой степени защищенности при любом сценарии
20 сентября, 15:31
Александр Дозоров
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