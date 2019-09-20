Киев не поддерживает идею постепенного снятия санкций с России

КИЕВ, 20 сен – РИА новости. Киев не поддерживает идею постепенного снятия санкций против РФ, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайско.
"Одна из идей наших зарубежных партнеров не находит понимания ни у украинского правительства, ни у украинцев - это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении "Минска". Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.