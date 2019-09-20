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РИА Новости

Киев не поддерживает идею постепенного снятия санкций с России

14:27 20.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА новости. Киев не поддерживает идею постепенного снятия санкций против РФ, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайско.
"Одна из идей наших зарубежных партнеров не находит понимания ни у украинского правительства, ни у украинцев - это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении "Минска". Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
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Вчера, 13:59РИА Новости
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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