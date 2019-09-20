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РИА Новости
Единый день голосования

Правительство Крыма сложило свои полномочия

14:27 20.09.2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВиды Симферополя
Виды Симферополя
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Крыма в полном составе сложило свои полномочия, решение принято на заседании в пятницу.
В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно Конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики. При этом министры и вице-премьеры продолжат временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 13:44РИА Новости
Аксенов назначил и.о. премьера правительства Крыма
Журналистами Аксенов сообщил, что в новом составе правительства будет обновление, но несущественное.
"Большинство министров и должностных лиц подписывались под обязательствами выполнения до конца года ряда программ, потому вполне возможно, большая часть, а может быть и все члены правительства, те у кого нет по крайней мере рисков неосвоения средств и выполнения тех задач, которые ставил президент, станутся работать", - сказал Аксенов.
По его словам, итоги работы вице-премьеров и министров правительства будут подведены к концу году.
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Единый день голосованияСергей Аксенов (политик)СимферопольКрымПолитика
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