Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:22Z
https://ria.ru/20190920/1558897103.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152159/46/1521594637_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_fc9188b54e25ba9aaf068f458c12e82c.jpg
РИА Новости

Сторонники власти и оппозиции начали стягиваться к Верховному суду Абхазии

14:22 20.09.2019
297
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухум
Сухум
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Сухум. Архивное фото
СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Сторонники власти и оппозиции стягиваются к Верховному суду Абхазии, где проходит разбирательство по иску проигравшего выборы президента Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов второго тура, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу 11.00 по мск Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Квицинии. Суд уже в четвертый раз собирается по этому делу. В настоящее время судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения. "Суд удаляется в совещательную комнату. Не менее двух часов (будут находиться в совещательной комнате - ред.)", - сказал судья Генри Гамисония после прений сторон.
Алхас Квициния
19 сентября, 18:47РИА Новости
Верховный суд Абхазии завершил заседание по иску оппозиционера Квицинии
Сторонники и оппозиционера, и действующего президента традиционно собирались в день заседания Верховного суда. Оппозиционно настроенные граждане стягиваются к офису партии "Амцахара", председателем которой является Квициния, а те, кто поддерживает Хаджимбу, приходят к его администрации. Также люди собираются у здания Верховного суда республики, которое охраняется большим количеством правоохранителей, в том числе сотрудниками СОБР. У входов стоят металлические заграждения.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Рауль Хаджимба
19 сентября, 14:16РИА Новости
ВС Абхазии отказался приостановить решение ЦИК об избрании Хаджимбы
000110
Обсудить 0
Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Статуя Фемиды
ВС Абхазии отказался признать итоги второго тура выборов недействительными
РИА
Новости
Аслан Бжания
Аслан Бжания исключил сотрудничество с избранным президентом Абхазии
Алхас Квициния
Верховный суд Абхазии завершил заседание по иску оппозиционера Квицинии
Рауль Хаджимба
ВС Абхазии отказался приостановить решение ЦИК об избрании Хаджимбы
Лента
новостей
Алхас Квициния
Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не отреагировал на заявление Золотова о приговоре Устинову
Статуя Фемиды в суде
В Абхазии специалист из России не явился на заседание по иску Квицинии
Аслан Бжания
Глава Абхазии рассказал о предложении назначить премьером депутата Бжанию
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о необходимости стабилизировать цены в Крыму
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции
Вид города Минска
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния