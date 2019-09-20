Сторонники власти и оппозиции начали стягиваться к Верховному суду Абхазии

СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Сторонники власти и оппозиции стягиваются к Верховному суду Абхазии, где проходит разбирательство по иску проигравшего выборы президента Алхаса Квицинии о признании недействительными итогов второго тура, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу 11.00 по мск Верховный суд начал разбирательство по иску оппозиционера Квицинии. Суд уже в четвертый раз собирается по этому делу. В настоящее время судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения. "Суд удаляется в совещательную комнату. Не менее двух часов (будут находиться в совещательной комнате - ред.)", - сказал судья Генри Гамисония после прений сторон.

Сторонники и оппозиционера, и действующего президента традиционно собирались в день заседания Верховного суда. Оппозиционно настроенные граждане стягиваются к офису партии "Амцахара", председателем которой является Квициния, а те, кто поддерживает Хаджимбу, приходят к его администрации. Также люди собираются у здания Верховного суда республики, которое охраняется большим количеством правоохранителей, в том числе сотрудниками СОБР. У входов стоят металлические заграждения.