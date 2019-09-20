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РИА Новости

Названы самые дорогие и необычные автомобили, переданные в лизинг

14:20 20.09.2019
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© Фото : Mercedes-BenzАвтомобиль Mercedes-Maybach S650 Cabriolet
Автомобиль Mercedes-Maybach S650 Cabriolet
© Фото : Mercedes-Benz
Автомобиль Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Бронированный Mercedes-Maybach S 650 стоимостью свыше 50 миллионов рублей стал одним из самых дорогих автомобилей, переданных в лизинг российскими компаниями, в топ-5 самых популярных из дорогих марок также вошли марки Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Lamborghini, свидетельствует опрос профильных российских компаний, проведенный РИА Новости.
В рейтинг самых дорогих и популярных авто вошли Rolls-Royce Cullinan, Wraith и Phantom (17-33 миллиона рублей), Bentley Continental в разных комплектациях за 15-21 миллион рублей, а также различные модификации Mercedes-Benz G-класс (10-19 миллионов рублей), Bentley моделей Bentayga, Continental GT и Continental (13-20 миллионов рублей), Lamborghini Urus и Huracаn (17-19 миллионов рублей), Porsche Cayenne, 911 Carrera и Panamera (10-13 миллионов рублей).
Лизинговая компания "Европлан" отмечает, что имеет в портфеле суперкар Aston Martin DB11 (около 16 миллионов рублей), ряд компаний, в том числе, Carcade, "Европлан" и "ВТБ Лизинг" работают в сегменте электромобилей, в их портфелях автомобили Tesla, включая Model X, а также Jaguar I-Pase.
Что касается комплектаций, то компании отмечают, что специфические решения по индивидуализации в лизинговых портфелях встречаются крайне редко. "Дело в том, что предоставляемые клиентам на условиях финансовой аренды автомобили чаще всего находятся на балансе лизингодателя и не всегда по истечению договора лизинга выкупаются клиентами, то есть лизингодателю впоследствии приходится реализовывать эти машины. Необычные цветовые решения, аэрография при этом резко снижают ликвидность автомобиля на вторичном рынке", - отмечает гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.
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"Мы предлагаем максимально широкий перечень доступных комплектаций, но каких-то дополнительных запросов по тюнингу, аэрографии или дополнительным функциям, которые не предоставляют автопроизводители, пока не поступало. К тому же при такой доработке вырастает риск, в случае дефолта клиента такой актив продать будет сложнее", - прокомментировали в пресс-службе ВТБ. Тем не менее, в портфелях компаний встречаются и необычные комплектации и цветовые решения, в том числе, кабриолеты, бронированные автомобили, оклеенные цветной пленкой, с индивидуальными интерьерами салонов.
"В последнее время растет спрос на лизинг минивенов, в частности, Mercedes-Benz и Volkswagen, оборудованных для транспортировки VIP-персон. Снаружи это обычный автомобиль, а внутри - эксклюзивный мобильный офис. Компании заменяют такими автомобилями лимузины для своего руководства, так как они привлекают излишнее внимание на дороге. Стоимость такого автомобиля начинается от 8 миллионов рублей за небронированную модель", - отмечает тренды рынка гендиректор Carcade Олег Заглядин.
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