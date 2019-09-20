На Украине назвали условие закупки газа в России

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил в пятницу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", - сказал Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

Ранее в пятницу он заявил, что Украина рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, причем это могут быть покупки не только у "Газпрома".