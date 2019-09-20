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РИА Новости

На Украине назвали условие закупки газа в России

14:19 20.09.2019 (обновлено: 16:11 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку, заявил в пятницу министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
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Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
"У нас есть четкая позиция, что цена, которая будет определяться во взаимодействии с российской стороной, должна быть привязана к европейской цене… Мы пытаемся сформировать, ввести рыночный сигнал в эту систему для того, чтобы не было политической цены. Подчеркиваю: никакой политической цены", - сказал Оржель на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".
Ранее в пятницу он заявил, что Украина рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России, причем это могут быть покупки не только у "Газпрома".
Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Алексей ОржельГазпромРоссияУкраина
Популярные комментарии
Если Украина покупает реверсный (российский по природе) газ как она считает по европейской цене, следует ли нам убеждать нынешнюю власть в Киеве покупать тот же российский газ но без реверса по цене на 25 процентов ниже? Думаю, что нет. В этом вопросе можно и поддержать европейский выбор Украины! Зачем нам демпинговать "европейские цены" и идти против привычки наших соседей платить по-европейски...
20 сентября, 14:36
vv.p.neznamov
62100001
Где деньги, Зин? (С) )))
20 сентября, 14:37
БАБорис Андреев
6230001
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