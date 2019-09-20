Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:18Z
https://ria.ru/20190920/1558895009.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/92267/82/922678210_0:17:801:467_1036x0_80_0_0_e4d8f2264f9188a0108efba259cc33f5.jpg
РИА Новости

В Минске выступили за скорейшее возвращение послов между Белоруссией и США

14:18 20.09.2019
171
© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии выступает за скорейшее возвращение послов между Минском и Вашингтоном, вопрос находится в технической плоскости, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября. Во вторник он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
17 сентября, 17:54РИА Новости
В Белоруссии заявили о готовности углублять отношения с США
"Надо понимать, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - заявил Глаз журналистам.
По словам пресс-секретаря, белорусская сторона понимает, что "в силу сложившейся практики в США процедура назначения занимает определенное время". "Вместе с тем важно понимать, что политическая воля на это есть, и поэтому сейчас уже вопрос находится больше в технической плоскости", - уточнил он.
Как отметил Глаз, речь идет, прежде всего, о важном и принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов. По словам представителя МИД, этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах. "И эти процедуры, конечно, займут определенное время. Данные заявления, которые были сделаны, не означают, что послы уже назначены и завтра приступят к работе. Касательно временных рамок завершения этих процедур - их сейчас сложно предугадать", - пояснил пресс-секретарь.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.
В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года. В конце марта замглавы белорусского МИД Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон могут взаимно вернуть послов через год-два, в принципиальном плане соответствующая договоренность уже "фактически достигнута".
Посол России в Белоруссии Александр Суриков. Архивное фото
8 июня 2018, 12:37РИА Новости
РФ одобряет улучшение отношений Белоруссии с Западом, заявил посол в Минске
011084172
Обсудить 0
Владимир МакейАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
Рекомендуем
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не отреагировал на заявление Золотова о приговоре Устинову
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал упрощение визового режима с ЕС внутренним делом Белоруссии
Украинский военный
ВСУ оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Медведев в ближайшее время посетит Кубу
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе
Саммит НАТО
Киев не отказывается от планов стать членом НАТО, заявили в МИД Украины
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
В ЛНР заявили о четырех сбитых украинских БПЛА за месяц
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Устинова
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
В Кремле не видят поводов менять что-либо в работе прокуратуры
Статуя Фемиды
В Австралии перевозившему бомбу в мясорубке грозит пожизненный срок
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния