В Минске выступили за скорейшее возвращение послов между Белоруссией и США

МИНСК, 20 сен – РИА Новости. МИД Белоруссии выступает за скорейшее возвращение послов между Минском и Вашингтоном, вопрос находится в технической плоскости, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября. Во вторник он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Также, по его словам, Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска.

"Надо понимать, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - заявил Глаз журналистам.

По словам пресс-секретаря, белорусская сторона понимает, что "в силу сложившейся практики в США процедура назначения занимает определенное время". "Вместе с тем важно понимать, что политическая воля на это есть, и поэтому сейчас уже вопрос находится больше в технической плоскости", - уточнил он.

Как отметил Глаз, речь идет, прежде всего, о важном и принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов. По словам представителя МИД, этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах. "И эти процедуры, конечно, займут определенное время. Данные заявления, которые были сделаны, не означают, что послы уже назначены и завтра приступят к работе. Касательно временных рамок завершения этих процедур - их сейчас сложно предугадать", - пояснил пресс-секретарь.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.