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РИА Новости

Депутат предложил унифицировать требования к знаку "инвалид" в ПДД

14:17 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР, председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением объединить требования к идентификации знака "инвалид" на транспортных средствах в ПДД и в правилах выдачи такого знака, сообщила пресс-служба депутата.
"Прошу вас дать поручение привести к нормативному единообразию требования, установленные к опознавательным знакам "инвалид", а также внести соответствующие изменения либо в Правила дорожного движения Российской Федерации, либо в форму документа, выдаваемого органами медико-социальной экспертизы", - говорится в тексте обращения.
Депутат пояснил, что в настоящее время в действующем законодательстве наблюдается определенная правовая коллизия, возникшая в результате отсутствия единого подхода в идентификации опознавательного знака "инвалид" на транспортных средствах. С одной стороны, существуют требования к знаку, зафиксированные в Правилах дорожного движения РФ, с другой – в сентябре 2018 года вступил в силу порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального пользования, оформление которого возложено на федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ).
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"Возникают ситуации, когда сотрудники госавтоинспекции руководствуются исключительно Правилами дорожного движения и фактически игнорируют наличие у водителя знака, выданного МСЭ, что нередко приводит к недопониманию и конфликтам", - сообщает парламентарий.
По его мнению, реализация данного предложения обеспечит защиту законных прав и интересов инвалидов.
Аналогичное обращение направлено главе ГИБДД Михаилу Черникову - парламентарий предлагает довести до личного состава автоинспекции указание учитывать данную коллизию вплоть до окончательного решения вопроса об унификации требований к знаку, сообщила пресс-служба депутата.
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