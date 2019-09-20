Депутат предложил унифицировать требования к знаку "инвалид" в ПДД

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР, председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением объединить требования к идентификации знака "инвалид" на транспортных средствах в ПДД и в правилах выдачи такого знака, сообщила пресс-служба депутата.

"Прошу вас дать поручение привести к нормативному единообразию требования, установленные к опознавательным знакам "инвалид", а также внести соответствующие изменения либо в Правила дорожного движения Российской Федерации, либо в форму документа, выдаваемого органами медико-социальной экспертизы", - говорится в тексте обращения.

Депутат пояснил, что в настоящее время в действующем законодательстве наблюдается определенная правовая коллизия, возникшая в результате отсутствия единого подхода в идентификации опознавательного знака "инвалид" на транспортных средствах. С одной стороны, существуют требования к знаку, зафиксированные в Правилах дорожного движения РФ, с другой – в сентябре 2018 года вступил в силу порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального пользования, оформление которого возложено на федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ).

"Возникают ситуации, когда сотрудники госавтоинспекции руководствуются исключительно Правилами дорожного движения и фактически игнорируют наличие у водителя знака, выданного МСЭ, что нередко приводит к недопониманию и конфликтам", - сообщает парламентарий.

По его мнению, реализация данного предложения обеспечит защиту законных прав и интересов инвалидов.