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РИА Новости

В ЛНР заявили о четырех сбитых украинских БПЛА за месяц

14:13 20.09.2019
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© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики с начала месяца сбила четыре беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, которые вели разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что сбила БПЛА украинских силовиков в районе Калиновки. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Семнадцатого сентября в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат 72 бригады (ВС Украины - ред.) типа "Призрак Т-2", который пытался вести воздушную разведку… Хочу заметить, что за текущий месяц это уже четвертый БПЛА ВСУ, сбитый нашими военнослужащими", - сказал Филипоненко.
Филипоненко также обвинил украинских силовиков в создании препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, 14 сентября украинские силовики осуществляли подавление каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Капитаново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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