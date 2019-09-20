В ЛНР заявили о четырех сбитых украинских БПЛА за месяц

ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики с начала месяца сбила четыре беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, которые вели разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что сбила БПЛА украинских силовиков в районе Калиновки. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Семнадцатого сентября в районе населенного пункта Калиновка был сбит беспилотный летательный аппарат 72 бригады (ВС Украины - ред.) типа "Призрак Т-2", который пытался вести воздушную разведку… Хочу заметить, что за текущий месяц это уже четвертый БПЛА ВСУ, сбитый нашими военнослужащими", - сказал Филипоненко.

Филипоненко также обвинил украинских силовиков в создании препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, 14 сентября украинские силовики осуществляли подавление каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Капитаново.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.