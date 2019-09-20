Песков не знает о суде над адептами "Свидетелей Иеговы"* в Саратове

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать приговор саратовского суда адептам "Свидетелей Иеговы"*, так как не располагает информацией о нем.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с правозащитниками президент РФ Владимир Путин сказал, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы"*, которые считаются христианами.

Накануне саратовский суд приговорил шестерых адептов "Свидетелей Иеговы"* к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет, сообщили журналисты и попросили пресс-секретаря президента прокомментировать это.

"Я не располагаю информацией относительно этого суда и относительно осуждения вот этих людей, поэтому я не могу вам вообще ничего сказать на эту тему", - ответил Песков.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Саратова, суд в четверг приговорил шестерых фигурантов дела виновными по статье УК РФ "Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Двоим из подсудимых назначено наказание в виде 3,5 лет, одному - три года, троим - по 2 года, всем с отбыванием в колонии общего режима.

Собеседница агентства добавила, что все шестеро до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.