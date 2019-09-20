Делегация ЕС обсудит на полях Генассамблеи ООН ситуацию в Венесуэле и Сирии

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Делегация ЕС примет участие на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во встречах, посвященных Сирии и Венесуэле, сообщила в пятницу Еврокомиссия.

"В понедельник 23 сентября соберется Международная контактная группа по Венесуэле для оценки последних событий и ситуации в стране. После этой встречи высокий представитель, вице-председатель ЕК Федерика Могерини будет председательствовать на традиционной неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, "во вторник, 24 сентября, ЕС проведет шестое мероприятие высокого уровня по сирийскому кризису под председательством Могерини и еврокомиссара Кристоса Стилианидеса для подтверждения поддержки ЕС и международного сообщества политическому решению сирийского конфликта и удовлетворению гуманитарных потребностей".

В среду, еврокомиссар Стилианидес совместно с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом "проведет мероприятие по обеспечению безопасности гуманитарного пространства в контексте контртеррористических и санкционных режимов".