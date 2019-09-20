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РИА Новости

Делегация ЕС обсудит на полях Генассамблеи ООН ситуацию в Венесуэле и Сирии

14:12 20.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Делегация ЕС примет участие на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во встречах, посвященных Сирии и Венесуэле, сообщила в пятницу Еврокомиссия.
"В понедельник 23 сентября соберется Международная контактная группа по Венесуэле для оценки последних событий и ситуации в стране. После этой встречи высокий представитель, вице-председатель ЕК Федерика Могерини будет председательствовать на традиционной неофициальной встрече министров иностранных дел ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, "во вторник, 24 сентября, ЕС проведет шестое мероприятие высокого уровня по сирийскому кризису под председательством Могерини и еврокомиссара Кристоса Стилианидеса для подтверждения поддержки ЕС и международного сообщества политическому решению сирийского конфликта и удовлетворению гуманитарных потребностей".
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В среду, еврокомиссар Стилианидес совместно с министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом "проведет мероприятие по обеспечению безопасности гуманитарного пространства в контексте контртеррористических и санкционных режимов".
Делегация ЕС на 74-й сессии Генассамблеи ООН планирует акцентировать внимание на вопросах предотвращения конфликтов, безопасности, расширения глобального взаимодействия по климату, нераспространения оружия массового уничтожения.
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