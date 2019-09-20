Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:11Z
https://ria.ru/20190920/1558893825.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:0:3251:1829_1036x0_80_0_0_665f764f447b821eb381a7fe243722c0.jpg
РИА Новости

Пикетчики не мешают работе администрации президента, заявил Песков

14:11 20.09.2019
216
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди, которые стоят с одиночными пикетами у администрации президента РФ, не мешают работе администрации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не мешают абсолютно, работа продолжается как всегда. Работы много", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не мешают ли пикетчики работе администрации.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москв
2 сентября, 18:49Радио Sputnik
Политика отдельно. Адвокат о решении судов про семьи на митингахМосковские суды не стали лишать родительских прав пары, пришедшие на несогласованные митинги с детьми. В эфире радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Коллегия адвокатов Павла Астахова" Виктория Данильченко прокомментировала это решение.
В Москве уже несколько дней продолжаются одиночные пикеты у здания администрации президента России, в частности, в поддержку актера Павла Устинова.
810111
Обсудить 0
Дмитрий ПесковРоссияПолитика
Рекомендуем
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
В Кремле не видят поводов менять что-либо в работе прокуратуры
РИА
Новости
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
В Кремле не стали комментировать решение суда по делу Устинова
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Глава МИД Украины назвал идеальное время для выборов в Донбассе
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В украинском МИД назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич
Павел Устинов в суде
В ОНК прокомментировали освобождение Павла Устинова
Вид города Минска
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
Аксенов назначил Ковитиди сенатором от исполнительной власти Крыма
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков
В ЛНР заявили о четырех сбитых украинских БПЛА за месяц
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Медведев предложил Алиханову подумать "о легком изменении профиля работы"
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова
Москалькова прокомментировала освобождение Павла Устинова
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
04:45Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента новостейМолния