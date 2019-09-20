Пикетчики не мешают работе администрации президента, заявил Песков

Политика отдельно. Адвокат о решении судов про семьи на митингах Московские суды не стали лишать родительских прав пары, пришедшие на несогласованные митинги с детьми. В эфире радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Коллегия адвокатов Павла Астахова" Виктория Данильченко прокомментировала это решение.