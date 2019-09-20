Пикетчики не мешают работе администрации президента, заявил Песков

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Люди, которые стоят с одиночными пикетами у администрации президента РФ, не мешают работе администрации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не мешают абсолютно, работа продолжается как всегда. Работы много", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не мешают ли пикетчики работе администрации.
2 сентября, 18:49Радио SputnikПолитика отдельно. Адвокат о решении судов про семьи на митингахМосковские суды не стали лишать родительских прав пары, пришедшие на несогласованные митинги с детьми. В эфире радио Sputnik глава Московской коллегии адвокатов "Коллегия адвокатов Павла Астахова" Виктория Данильченко прокомментировала это решение.
В Москве уже несколько дней продолжаются одиночные пикеты у здания администрации президента России, в частности, в поддержку актера Павла Устинова.