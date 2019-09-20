Отец пострадавших в Турции детей рассказал подробности инцидента

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Отец детей, получивших сильные ожоги от горящего масла на ужине в турецком отеле, рассказал " Отец детей, получивших сильные ожоги от горящего масла на ужине в турецком отеле, рассказал " Звезде " подробности происшествия.

По его словам, повар устраивал кулинарное шоу, во время которого подливал масло или что-то похожее на жидкость для розжига. В этот момент дети стояли в трех метрах от огня.

"Повара, видимо, очень много налили, пламя пошло в бутылку, и вместо того, чтобы ее выбросить, они сильнее нажали, и огненная струя вылетела из бутылки… Жидкость горящая, которая попала на детей, ее и стали тушить", — рассказал россиянин.

Инцидент произошел в поселке Кестель, когда повар отеля допустил ошибку во время шоу, посвященного завершению тура. Пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два ребенка из России. Один обгорел на 27 процентов, у него ожоги второй и третьей степени.