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РИА Новости

Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

14:08 20.09.2019 (обновлено: 17:33 20.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время.
Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает. Он пояснил, что "доклады по линии ведомств" идут постоянно, документооборот не прекращается, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента.
Перед утверждением того или иного документа Путин зачастую консультируется с руководителями органов власти, добавил представитель Кремля.
"Но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими", — заключил Песков.
Владимир Путин
27 марта, 17:22РСпорт
Путин: спорт - не какая-то "развлекушка", это важное государственное дело
881341241
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Президент с большой буквы. Горжусь!!!
20 сентября, 15:13
burberry 001
32200139
Пусть на пенсию идет, как раз возраст подходящий
20 сентября, 15:34
R2 D2
33200013
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