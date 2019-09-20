Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время.

Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает. Он пояснил, что "доклады по линии ведомств" идут постоянно, документооборот не прекращается, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента.

Перед утверждением того или иного документа Путин зачастую консультируется с руководителями органов власти, добавил представитель Кремля.