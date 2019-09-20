Песков рассказал, как Путин проводит свободное время

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время.
Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает. Он пояснил, что "доклады по линии ведомств" идут постоянно, документооборот не прекращается, а многие документы не могут вступить в силу без подписи президента.
Перед утверждением того или иного документа Путин зачастую консультируется с руководителями органов власти, добавил представитель Кремля.
"Но, в целом, он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими", — заключил Песков.