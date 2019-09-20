В Польше нашли пятитонную бомбу времен Второй мировой войны

ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Пятитонную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Пястовском канале в Свиноуйсьце на западе Польши, сообщает радиостанция Пятитонную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Пястовском канале в Свиноуйсьце на западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM

"Почти в пять тонн взрывчатого вещества. Огромную бомбу времен Второй мировой войны нашли в Пястовском канале", - говорится в сообщении.

Речь идет о бомбе Tallboy - одном из крупнейших боеприпасов, использовавшимся в свое время союзниками.

Проблема состоит как в мощности бомбы, так и в том, что она лежит на дне канала недалеко от паромной переправы.

В ближайшее время западнопоморский воевода соберет кризисный штаб для решения вопроса о дальнейших действиях по нейтрализации угрозы.

Радиус поражения бомбы составляет несколько километров и ее местоположение указывает на то, что может потребоваться масштабная эвакуация города Свиноуйсьце, где проживает более 40 тысяч человек.