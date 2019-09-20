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РИА Новости

В Польше нашли пятитонную бомбу времен Второй мировой войны

14:07 20.09.2019
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Пятитонную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Пястовском канале в Свиноуйсьце на западе Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
"Почти в пять тонн взрывчатого вещества. Огромную бомбу времен Второй мировой войны нашли в Пястовском канале", - говорится в сообщении.
Речь идет о бомбе Tallboy - одном из крупнейших боеприпасов, использовавшимся в свое время союзниками.
Проблема состоит как в мощности бомбы, так и в том, что она лежит на дне канала недалеко от паромной переправы.
В ближайшее время западнопоморский воевода соберет кризисный штаб для решения вопроса о дальнейших действиях по нейтрализации угрозы.
Радиус поражения бомбы составляет несколько километров и ее местоположение указывает на то, что может потребоваться масштабная эвакуация города Свиноуйсьце, где проживает более 40 тысяч человек.
Сложность также состоит в том, что саперы ВМФ Польши впервые столкнулись с бомбой Tallboy. Это первый найденный в Польше неразорвавшийся боеприпас такого рода.
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