Визит Мадуро в Россию состоится в ближайшее время, заявил Песков

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию состоится в ближайшее время, о точных датах будет объявлено, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Визит действительно готовится, и он будет уже достаточно скоро. О точных датах мы объявим", - сказал Песков.

Ранее он заявил РИА Новости, что идет подготовка визита, и отметил, что предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.