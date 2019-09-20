Визит Мадуро в Россию состоится в ближайшее время, заявил Песков

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию состоится в ближайшее время, о точных датах будет объявлено, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Визит действительно готовится, и он будет уже достаточно скоро. О точных датах мы объявим", - сказал Песков.
Ранее он заявил РИА Новости, что идет подготовка визита, и отметил, что предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.