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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

14:02 20.09.2019 (обновлено: 15:48 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления генерала американских ВВС о плане Пентагона по прорыву системы противовоздушной обороны в Калининграде.
"Безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана сообщило о разработке Вашингтоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО в Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. По словам военного, план предусматривает "всестороннюю" операцию с атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что Калининградская область надежно защищена "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают "залетные" американские генералы в Европе. В военном ведомстве отметили, что заявления генерала звучат легкомысленно, и напомнили, что "всякий план хорош до сражения".
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