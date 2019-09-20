В Кремле прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Кремле прокомментировали заявления генерала американских ВВС о плане Пентагона по прорыву системы противовоздушной обороны в Калининграде.

"Безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что Калининградская область надежно защищена "от любых агрессивных "планов", которые разрабатывают "залетные" американские генералы в Европе. В военном ведомстве отметили, что заявления генерала звучат легкомысленно, и напомнили, что "всякий план хорош до сражения".