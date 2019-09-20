Песков назвал упрощение визового режима с ЕС внутренним делом Белоруссии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Упрощение визового режима с ЕС является внутренним делом Белоруссии, такое решение не должно препятствовать дальнейшему развитию отношений с Россией, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС.
"Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами. Вы знаете, что в свое время, до того, как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты, заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии и так далее, это нормальный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не будет ли препятствовать такое решение лидера Белоруссии Александра Лукашенко интеграционным процессам между РФ и Белоруссией.
Отвечая на уточняющий вопрос, знали ли в Москве об этом заранее, представитель Кремля сказал, что не располагает такой информацией. "Но это обычная практика, в этом ничего нет", - добавил он.
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