Песков назвал упрощение визового режима с ЕС внутренним делом Белоруссии

"Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами. Вы знаете, что в свое время, до того, как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты, заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии и так далее, это нормальный процесс", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не будет ли препятствовать такое решение лидера Белоруссии Александра Лукашенко интеграционным процессам между РФ и Белоруссией.