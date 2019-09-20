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РИА Новости

В Кремле заявили, что не имеют отношения к делу задержанного шамана

14:02 20.09.2019 (обновлено: 14:12 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александра Габышева задержали 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Мужчина шел пешком из Якутии в Москву якобы "изгонять Путина". Как сообщается на сайте минздрава республики, Габышева поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Александр Габышев
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"Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения", – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно, что Габышева закрыли в дурке - только сумасшедшему могут не нравится Путин и "Единая Россия".
20 сентября, 15:31
Анатолий Сердюков
2111001
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