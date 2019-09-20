В Кремле заявили, что не имеют отношения к делу задержанного шамана

Александра Габышева задержали 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Мужчина шел пешком из Якутии в Москву якобы "изгонять Путина". Как сообщается на сайте минздрава республики, Габышева поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

"Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал. Мы не имеем к этому никакого отношения", – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.