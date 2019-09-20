В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.

"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

Министр считает, что санкции против РФ — это целостный механизм, и поездки в Москву или приглашение РФ "сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций".

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это - деградация санкций", - заявил украинский министр.