В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
"И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
Министр считает, что санкции против РФ — это целостный механизм, и поездки в Москву или приглашение РФ "сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций".
"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это - деградация санкций", - заявил украинский министр.
23 ноября 2017, 10:20РИА НовостиСанкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры и неоднократно отвергала обвинения. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.