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РИА Новости

Родственники поедут встречать выходящего из СИЗО Устинова

13:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевЗаседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Родственники поедут встречать из СИЗО актера Павла Устинова, которого Мосгорсуд в пятницу освободил под подписку о невыезде, сообщила журналистам его сестра Юлия Устинова.
"Племянники его очень ждут, мы сейчас поедем его встречать из СИЗО", - сказала она.
Устинова поблагодарила всех за поддержку. "Я благодарю СМИ, общественность, актеров, Генпрокуратуру", - заявила Юлия.
Генпрокуратура сочла приговор Устинову в 3,5 года колонии чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
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Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
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