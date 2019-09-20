Родственники поедут встречать выходящего из СИЗО Устинова

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Родственники поедут встречать из СИЗО актера Павла Устинова, которого Мосгорсуд в пятницу освободил под подписку о невыезде, сообщила журналистам его сестра Юлия Устинова.

"Племянники его очень ждут, мы сейчас поедем его встречать из СИЗО", - сказала она.

Устинова поблагодарила всех за поддержку. "Я благодарю СМИ, общественность, актеров, Генпрокуратуру", - заявила Юлия.

Генпрокуратура сочла приговор Устинову в 3,5 года колонии чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча и провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал.