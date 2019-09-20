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РИА Новости

Депутат Рады назвал проект бюджета Украины унизительным

13:55 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкРенат Кузьмин
Ренат Кузьмин
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ренат Кузьмин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что проект бюджета Украины на 2020 год, предлагаемый кабинетом министров, "унижает" учителей, воспитателей и детей-сирот.
Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией в 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Парламент в пятницу принял его к рассмотрению, депутаты должны подать свои предложения к документу до 1 октября.

"Проект бюджета: унижение учителей, воспитателей и детей-сирот. Друзья, обратите внимание на предлагаемое кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ (Генпрокуратура - ред.), ДБР (Госбюро расследований - ред.), СНБО (совет национальной безопасности - ред.) и прочим силовым структурам. Ну и офису президента", - написал Кузьмин в пятницу на своей странице в Facebook.

К своему посту в Facebook Кузьмин прикрепил документ, в котором говорится, что расходы на содержание офиса президента увеличатся на 3,8%, а Госбюро расследований – на 71,2%. При этом бюджет на субвенцию на жилье для детей сирот урезается на 40%.
Он предположил, что "снижение тарифов, как и повышение социальных выплат, так и останутся предвыборными обещаниями".
"Партия ОПЗЖ готовит свой альтернативный проект бюджета, в котором вопросы повышения социальных стандартов будут приоритетными. Надеюсь, "слуги народа" прислушаются к мнению оппозиции", - заключил депутат.
Украинские гривны
19 сентября, 13:26Сказано в эфире
"Денег нет". Украинский аналитик оценил ситуацию с выплатами по госдолгуВ 2020 году треть бюджета Украины пойдет на погашение госдолга, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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Оппозиционная платформа - За жизньРенат КузьминСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
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