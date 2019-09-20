Минэнерго Украины допустило возможность закупки газа в России

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Украина рассматривает возможность покупки газа в России, но не у "Газпрома", заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

Однако для этого, по его словам, между странами не должно быть политических проблем, давления, а только экономические взаимовыгодные отношения.

Накануне в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт.

Глава Минэнерго Александр Новак добавил, что стороны обсудили, в том числе, возможные объемы поставок газа, судебные споры "Нафтогаза" и "Газпрома".

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних встречах.

Оржель накануне заявил, что Киев поддержит позицию ЕК: "Газпром" бронирует транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа. Еще 30 миллиардов кубов в год остаются доступными для других компаний или краткосрочных контрактов "Газпрома".

В Москве отмечали, что соглашение должно быть коммерчески привлекательным для России, а также Украине нужно представить план модернизации своей газотранспортной системы.