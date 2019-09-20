Аксенов назначил и.о. премьера правительства Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Исполнение обязанностей председателя совета министров Крыма возложено на вице-премьера правительства Юрия Гоцанюка, соответствующие распоряжение главы республики опубликовано на сайте крымского правительства.
В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно Конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики. До этого Аксенов совмещал две должности: главы республики и премьера республиканского правительства.
"Исполнение обязанностей председателя совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя председателя совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича", - говорится в документе.
При журналистами Аксенов сообщил, что пока не решил, будет ли в новом составе правительства разделение полномочий главы и премьера.
"По разделению не изучал ситуацию. Все эти изменения, даже если и будет принято такое решение, будут носить чисто декларативный характер. Без перестройки структуры, увеличения штатной численности, финансирования. Речь идет просто о разделении представительских функций. Посмотрим, какая будет ситуация. Если будет разделение, то будет чисто номинальный характер, никто никому никаких кандидатур навязывать не будет. Если такое решение будет принято, то это будет мое решение, согласованное с Владимиром Константиновым (спикер парламента республики – ред.)", - подчеркнул Аксенов.