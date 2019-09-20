Аксенов назначил и.о. премьера правительства Крыма

В пятницу по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно Конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия перед вновь избранным главой республики. До этого Аксенов совмещал две должности: главы республики и премьера республиканского правительства.

"По разделению не изучал ситуацию. Все эти изменения, даже если и будет принято такое решение, будут носить чисто декларативный характер. Без перестройки структуры, увеличения штатной численности, финансирования. Речь идет просто о разделении представительских функций. Посмотрим, какая будет ситуация. Если будет разделение, то будет чисто номинальный характер, никто никому никаких кандидатур навязывать не будет. Если такое решение будет принято, то это будет мое решение, согласованное с Владимиром Константиновым (спикер парламента республики – ред.)", - подчеркнул Аксенов.