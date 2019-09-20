Эксперт рассказал, почему новому генсеку Совета Европы будет непросто

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Новому генсеку Совета Европы будет непросто работать над сохранением места и роли организации, сообщил РИА Новости главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев.

На этой неделе новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступила с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы. С этого момента началась ее работа на новом посту.

В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.

Генсек Совета возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.

Выступая перед комитетом министров, Бурич высказалась за сохранение фундаментальных принципов организации. Она намерена активно способствовать разработке и внедрению механизма совместного контроля комитета министров Совета Европы - ПАСЕ за соблюдением уставных принципов и требований.

Высказываясь по этому пункту, Берестнев заметил, что здесь "речь о подходе, который позволил вернуть российскую делегацию в ПАСЕ".

"Создание такого механизма совместных действий - очень непростая задача, и генсеку придется сильно постараться, выполняя роль своего рода модератора этого процесса. Хватит ли у Бурич политического веса в европейском масштабе, в столицах для этой роли - покажет время", - добавил он.

В своем выступлении Бурич заявила о намерении реформировать секретариат организации. Она хочет сделать его более эффективным при меньших рисках бюджетного характера. Она также планирует использовать свои полномочия генсека в соответствии со статьей 52 Европейской Конвенции в случае систематических и продолжающихся нарушений Конвенции в рамках процедур исполнения постановлений суда.

Статья 52 гласит, что "по получении просьбы от генерального секретаря Совета Европы каждая высокая договаривающаяся сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное применение любого из положений настоящей конвенции".

Также новый генсек указала на то, что намерена предпринять шаги по оптимизации бюджетного процесса, чтобы создать защитные механизмы на случай новых проблем с финансированием. При этом она напомнила о безусловной обязанности стран по выполнению своих финансовых обязательств как государств-членов организации.

Комментируя в целом выступление, Берестнев заметил, что "определенное разочарование вызывает отсутствие тезиса о необходимости большего вовлечения властей во взаимодействие по исполнению постановлений ЕСПЧ ". " Вместо большего сотрудничества - акцент на большее давление на власти", - добавил он.