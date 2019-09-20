В Краснодаре установили личность водителя "стреляющей свадьбы"

КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Полиция Краснодара организовала проверку по факту стрельбы из автомобиля свадебного кортежа с чеченскими номерами, водитель установлен, его опрашивают правоохранители, сообщили РИА Новости в УМВД Краснодара.
Один из краснодарских пабликов разместил видео, на котором водитель черного Mercedes с регистрационным номером 95 региона (Чеченская Республика) неоднократно стреляет в воздух из пистолета. В описании к ролику сообщается, что так молодой человек отмечает свадьбу, внутри машины находятся несколько мужчин в праздничной одежде. Отмечается, что стрельба происходит в Краснодаре, напротив парка Галицкого.
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"На основании выявленной в сети Интернет информации о факте стрельбы из пистолета, допущенного на улице Восточно-Кругликовской водителем иномарки, было назначено проведение проверки. Сегодня ранним утром сотрудниками ДПС краснодарской полиции указанный автомобиль был задержан на улице Мачуги под управлением 30-летнего местного жителя. В настоящее время следственно-оперативной группой проводится досмотр транспортного средства, опрашивается задержанный гражданин. По результатам проверки действиям водителя будет дана правовая оценка. Также он привлечен к административной ответственности за управление автомобилем с затонированными передними стеклами", - сообщили агентству в пресс-службе УМВД Краснодара.