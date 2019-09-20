В ДНР заявили, что два человека погибли из-за обстрелов с начала перемирия

"С момента объявления перемирия враг нарушил его 579 раз, в том числе с применением запрещённых артиллерии, танков, и минометов. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения девять мирных жителей, а также ранены трое сотрудников МЧС республики", - сказал Басурин.