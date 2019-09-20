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РИА Новости

В ДНР заявили, что два человека погибли из-за обстрелов с начала перемирия

13:39 20.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДНР
ДНР
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, 12 ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действующего с 21 июля перемирия, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 579 раз, в том числе с применением запрещённых артиллерии, танков, и минометов. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения девять мирных жителей, а также ранены трое сотрудников МЧС республики", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено более 130 домов и объектов инфраструктуры.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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