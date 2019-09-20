В ДНР заявили, что два человека погибли из-за обстрелов с начала перемирия

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Два человека погибли, 12 ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков с начала действующего с 21 июля перемирия, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.
"С момента объявления перемирия враг нарушил его 579 раз, в том числе с применением запрещённых артиллерии, танков, и минометов. Всего в результате обстрелов погибли двое и получили ранения девять мирных жителей, а также ранены трое сотрудников МЧС республики", - сказал Басурин.
По его словам, в результате обстрелов повреждено более 130 домов и объектов инфраструктуры.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru