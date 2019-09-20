Состояние пострадавшего от националистов в Петербурге узбекистанца тяжелое

ТАШКЕНТ, 20 сен - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, пострадавший от нападения двух националистов в Санкт-Петербурге, находится в состоянии средней тяжести, сообщает в пятницу узбекистанский МИД.
Ранее пресс-служба СК сообщала, что 16 сентября двое жителей Санкт-Петербурга, вооруженные газовым баллончиком и ножом, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту пытались убить гражданина Узбекистана, они распылили ему в лицо газ, толкнули, ударили его и воткнули нож, после чего он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство по национальным мотивам". Оба подозреваемых заключены под стражу.
"По данным генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге пострадавший был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МИД, генконсульство поддерживает связь с правоохранительными органами по факту данного происшествия и установило постоянный контакты с медицинским учреждением, где находится пострадавший.