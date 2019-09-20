Состояние пострадавшего от националистов в Петербурге узбекистанца тяжелое

Ранее пресс-служба СК сообщала, что 16 сентября двое жителей Санкт-Петербурга, вооруженные газовым баллончиком и ножом, около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту пытались убить гражданина Узбекистана, они распылили ему в лицо газ, толкнули, ударили его и воткнули нож, после чего он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство по национальным мотивам". Оба подозреваемых заключены под стражу.