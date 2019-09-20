Армения получила предложение от Баку об обмене заключенными

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил в пятницу журналистам, что получил предложение Баку об обмене содержащихся в Азербайджане армянских граждан и отбывающих в Карабахе тюремное заключение азербайджанцев.

По данным азербайджанских СМИ, в частности, порталов Media.az и 1news.az, ранее в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести этой страны заявили, что азербайджанская сторона готова обменять отбывающих в Карабахе наказание за убийство и диверсионную деятельность Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна.

"Я встретился с представителем Международного комитета Красного Креста в Ереване, который официально передал мне предложение Азербайджана… Нужна дополнительная информация из Азербайджана, после получения которой мы проинформируем вас", - сказал министр.