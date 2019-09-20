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РИА Новости

Армения получила предложение от Баку об обмене заключенными

13:33 20.09.2019
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© РИА НовостиДавид Тоноян
Давид Тоноян
© РИА Новости
Давид Тоноян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщил в пятницу журналистам, что получил предложение Баку об обмене содержащихся в Азербайджане армянских граждан и отбывающих в Карабахе тюремное заключение азербайджанцев.
По данным азербайджанских СМИ, в частности, порталов Media.az и 1news.az, ранее в Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести этой страны заявили, что азербайджанская сторона готова обменять отбывающих в Карабахе наказание за убийство и диверсионную деятельность Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева на содержащихся в Азербайджане армянских граждан Карена Казаряна и Араика Казаряна.
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"Я встретился с представителем Международного комитета Красного Креста в Ереване, который официально передал мне предложение Азербайджана… Нужна дополнительная информация из Азербайджана, после получения которой мы проинформируем вас", - сказал министр.
По его словам, армянская сторона рассматривает этот процесс не как обмен, а как "гуманитарный шаг". При этом сам обмен министр не исключил, добавив, что передача азербайджанских граждан Баку является суверенным правом Карабаха.
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Давид ТоноянАзербайджанАрменияВ мире
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