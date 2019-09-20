Алиханов призвал авторов плана о прорыве ПВО Калининграда изучить историю

"В исторической литературе подробно описаны судьбы людей, которые строили планы относительно нашего государства. Тем, кто делает громкие заявления о нападении на Калининградскую область, будет небесполезно прочитать, чем русский народ оборачивал все эти планы для их разработчиков. С историей спорить сложно", - сказал Алиханов РИА Новости.