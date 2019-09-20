Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:31Z
https://ria.ru/20190920/1558891311.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154910/94/1549109482_0:0:2885:1623_1036x0_80_0_0_c83e752b68ccba4ee6363e7f0c43dca8.jpg
РИА Новости

Алиханов призвал авторов плана о прорыве ПВО Калининграда изучить историю

13:31 20.09.2019
299
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал авторам планов о прорыве системы ПВО Калининграда изучить историческую литературу.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
Вид на Калининград
Вчера, 12:46РИА Новости
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
"В исторической литературе подробно описаны судьбы людей, которые строили планы относительно нашего государства. Тем, кто делает громкие заявления о нападении на Калининградскую область, будет небесполезно прочитать, чем русский народ оборачивал все эти планы для их разработчиков. С историей спорить сложно", - сказал Алиханов РИА Новости.
1700000
Обсудить 1
Антон АлихановКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Вид на Калининград
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
РИА
Новости
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400
Здание Министерства иностранных дел России
МИД назвал американский план прорыва калининградской ПВО глупостью
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Лента
новостей
Вид города Минска
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
Россия не допустит удара США по калининградской ПВО, заявил Клинцевич
Калининград
Пилотам НАТО известны возможности ПВО Калининграда, заявили в Минобороны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не отреагировал на заявление Золотова о приговоре Устинову
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условия для встречи в "нормандском" формате
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В украинском МИД назвали условия проведения выборов в Донбассе
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова
Москалькова прокомментировала освобождение Павла Устинова
Александр Пятикоп
В Госдуме прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
04:45Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента новостейМолния