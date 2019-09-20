Алиханов призвал авторов плана о прорыве ПВО Калининграда изучить историю

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал авторам планов о прорыве системы ПВО Калининграда изучить историческую литературу.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
"В исторической литературе подробно описаны судьбы людей, которые строили планы относительно нашего государства. Тем, кто делает громкие заявления о нападении на Калининградскую область, будет небесполезно прочитать, чем русский народ оборачивал все эти планы для их разработчиков. С историей спорить сложно", - сказал Алиханов РИА Новости.