На Украине горняки отказались выходить из шахты, требуя выплаты зарплат

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь" отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты заработной платы, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Вчера горняки второй смены шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты заработной платы. Им не выплатили еще 20% за июнь, 100% за июль и 80% за август", - написал Волынец на странице в Facebook

По его словам, задолженность по заработной плате горнякам составляет почти 900 миллионов гривен (более 36,5 миллиона долларов), а с 1 октября может вырасти до 1,3 миллиарда гривен (52,8 миллиона долларов).