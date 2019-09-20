Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:27Z
https://ria.ru/20190920/1558891181.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:0:3389:1907_1036x0_80_0_0_5fb949a28fe58f7309a41dcc5afb8ba7.jpg
РИА Новости

На Украине горняки отказались выходить из шахты, требуя выплаты зарплат

13:27 20.09.2019
200
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Горняки шахты "Бужанская" госпредприятия "Волынуголь" отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты заработной платы, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Вчера горняки второй смены шахты "Бужанская" ГП "Волыньуголь" отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты заработной платы. Им не выплатили еще 20% за июнь, 100% за июль и 80% за август", - написал Волынец на странице в Facebook.
Рудник Удачный в Якутии
10 сентября, 15:41РИА Новости
В Якутии завели дело после гибели работника шахты на руднике "Удачный"
По его словам, задолженность по заработной плате горнякам составляет почти 900 миллионов гривен (более 36,5 миллиона долларов), а с 1 октября может вырасти до 1,3 миллиарда гривен (52,8 миллиона долларов).
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
610001
Обсудить 2
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине около тысячи аграриев протестуют против земельной реформы
РИА
Новости
Бурый медведь
На Урале автоинспекторы спасли грибника от преследовавшего его медведя
Вид города Минска
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Петербурге вандалы разрисовали памятник Маяковскому
Лента
новостей
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Алиханов призвал авторов плана о прорыве ПВО Калининграда изучить историю
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В украинском МИД назвали условия проведения выборов в Донбассе
Отделение ПриватБанка
В Днепре работники завода Коломойского пикетируют главный офис Приватбанка
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Ренат Кузьмин
Депутат Рады назвал проект бюджета Украины унизительным
Газодобывающее предприятие на Украине
Минэнерго Украины допустило возможность закупки газа в России
Вадим Пристайко
Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины
Грозный
Докладчик ПАСЕ по правам человека прибыл в Грозный
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Московском городском суде во время рассмотрения дела ПавлаУстинова
Москалькова прокомментировала освобождение Павла Устинова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
05:38Эр-Рияд не верит в причастность Ирана к атакам на свои НПЗ, считает Зариф
04:45Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента новостейМолния