В Петербурге вандалы разрисовали памятник Маяковскому

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Реставраторы Музея городской скульптуры начали очистку памятника поэту Владимиру Маяковскому в Петербурге, на котором неизвестные оставили "философскую" надпись, сообщил РИА Новости представитель музея.

Ранее стало известно, что на памятнике Маяковскому в центре Петербурга появилась надпись краской "Тут все пьют. Это жаль".

"Работы проводятся, будем надеяться, что в течение дня памятник приведут в порядок", - сказал собеседник агентства.