В Петербурге вандалы разрисовали памятник Маяковскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Реставраторы Музея городской скульптуры начали очистку памятника поэту Владимиру Маяковскому в Петербурге, на котором неизвестные оставили "философскую" надпись, сообщил РИА Новости представитель музея.
Ранее стало известно, что на памятнике Маяковскому в центре Петербурга появилась надпись краской "Тут все пьют. Это жаль".
"Работы проводятся, будем надеяться, что в течение дня памятник приведут в порядок", - сказал собеседник агентства.
Памятник Маяковскому располагается между улицей Маяковского и улицей Некрасова. Монумент установили 2 декабря 1976 года.
27 февраля 2018, 08:00РИА Новости"В Питере — петь": зачем американский профессор снял фильм о Сергее Шнурове