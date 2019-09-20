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РИА Новости

В Петербурге вандалы разрисовали памятник Маяковскому

13:26 20.09.2019 (обновлено: 13:27 20.09.2019)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Реставраторы Музея городской скульптуры начали очистку памятника поэту Владимиру Маяковскому в Петербурге, на котором неизвестные оставили "философскую" надпись, сообщил РИА Новости представитель музея.
Ранее стало известно, что на памятнике Маяковскому в центре Петербурга появилась надпись краской "Тут все пьют. Это жаль".
"Работы проводятся, будем надеяться, что в течение дня памятник приведут в порядок", - сказал собеседник агентства.
Памятник Маяковскому располагается между улицей Маяковского и улицей Некрасова. Монумент установили 2 декабря 1976 года.
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