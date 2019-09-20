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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Югра подключится к эксперименту с налогом на профессиональный доход

13:21 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ с 2020 года станет участником эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых граждан - налога на профессиональный доход, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут перейти на этот режим добровольно, установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
Идею о реализации данного эксперимента в Югре обсуждали участники совета по развитию малого и среднего предпринимательства на заседании, которое состоялось в пятницу под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.
"По итогам открытого голосования большинство участников совета поддержали введение на территории Югры эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января 2020 года", - сообщили в департаменте.
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Как отметила глава региона, Федеральная налоговая служба фиксирует рост объема собираемых налогов в тех субъектах, где уже действует такой эксперимент. Кроме того, в них наблюдается рост заинтересованности граждан, в том числе молодежи, в предпринимательской деятельности. "Самозанятость стала стартовой ступенью для тех, кто раньше не думал о собственном бизнесе. Это один из самых важных положительных эффектов от этого нововведения, на мой взгляд", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
Тем не менее, подчеркнула она, есть и обратная сторона - перерегистрация предпринимателей в разряд самозанятых может отрицательно повлиять на сборы в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, не урегулирован вопрос защиты прав потребителей при заключении сделок с самозанятыми.
"Не вижу никаких угроз принять участие в этом эксперименте... Давайте активной командой готовиться к вступлению в эксперимент и формированию площадки для этого", - добавила губернатор Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЭкономика
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