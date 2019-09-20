Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:28Z
https://ria.ru/20190920/1558889997.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40635/32/406353280_0:174:3022:1874_1036x0_80_0_0_1c2217cc5f30177163f65490110f264d.jpg
РИА Новости

В Брянске ввели дополнительные меры безопасности после двойного убийства

13:11 20.09.2019 (обновлено: 14:28 20.09.2019)
3471
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкГорода России. Брянск
Города России. Брянск
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
Города России. Брянск. Архивное фото
БРЯНСК, 20 сен – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности введены в Брянске в связи с розыском подозреваемых в убийстве двух сотрудников спецсвязи, сообщает УМВД по региону.
"Брянская полиция ведет розыск подозреваемых в двойном убийстве. В городе Брянске введены дополнительные меры безопасности, сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что преступление было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе Брянска. В полицию поступила информация о нападении на отдел специальной связи, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом. От огнестрельных ранений погибли двое сотрудников учреждения, говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, по предварительной версии, целью преступников являлась кража крупной денежной суммы. На место преступления сразу же выехали полицейские и следователи. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их местонахождения.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство", "разбой", "умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:29РИА Новости
СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
1000103
Обсудить 0
УМВДБрянскВолодарский районПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Минэнерго Украины допустило возможность закупки газа в России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Корабль береговой охраны Украины
Украина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк отказалась ложиться в госклинику
Призывники в краевом сборном пункте во Владивостоке
Эксперт назвал изменение правил призыва в армию формальностью
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Больница
Больницы Екатеринбурга готовы принять получивших ожоги в Турции детей
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад девочку с деформированным лицом
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Лента новостейМолния