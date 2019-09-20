В Брянске ввели дополнительные меры безопасности после двойного убийства

БРЯНСК, 20 сен – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности введены в Брянске в связи с розыском подозреваемых в убийстве двух сотрудников спецсвязи, сообщает УМВД по региону.

"Брянская полиция ведет розыск подозреваемых в двойном убийстве. В городе Брянске введены дополнительные меры безопасности, сотрудники полиции переведены на особый режим несения службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе Брянска. В полицию поступила информация о нападении на отдел специальной связи, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом. От огнестрельных ранений погибли двое сотрудников учреждения, говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, по предварительной версии, целью преступников являлась кража крупной денежной суммы. На место преступления сразу же выехали полицейские и следователи. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и их местонахождения.