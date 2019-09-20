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РИА Новости

Глава администрации Тулы Авилов объявил об отставке

13:11 20.09.2019
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© Пресс-служба администрации города ТулыЕвгений Авилов
Евгений Авилов
© Пресс-служба администрации города Тулы
Евгений Авилов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Глава администрации Тулы Евгений Авилов, возглавлявший ее с октября 2014 года, объявил о сложении своих полномочий.
"Я написал заявление о сложении полномочий главы администрации Тулы и об отказе от мандата депутата Тульской городской думы", - говорится в сообщении Авилова в соцсети "Вконтакте".
В городском заксобрании подтвердили информацию об отставке Авилова, который выполнял функции сити-менеджера Тулы. По словам Авилова, он попробует использовать "свои знания и опыт для развития экономики и предпринимательства города".
Днем ранее, 19 сентября, о своей отставке и сложении полномочий депутата гордумы также в социальной сети "ВКонтакте" объявил глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.
Как пояснили РИА Новости в Тульской городской думе, отставка Цкипури связана с тем, что его избрали депутатом областного законодательного собрания.
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