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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия представила в АСИ проект "Одаренный ребенок"

13:11 20.09.2019
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CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. Якутский проект "Одаренный ребенок" представлен в агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Якутии.
Всероссийский семинар-совещание "Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования" в АСИ собрал из 29 регионов более 80 представителей исполнительных органов госвласти, реализующих мероприятия в рамках Десятилетия детства.
Как отметили в минобразования, из 15 победителей конкурса, организованного министерством просвещения РФ, шесть являются представителями Якутии. "Проект республики Саха (Якутия) "Одаренный ребенок" представлен в агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, данный проект охватывает 107 дошкольных учреждений и 14 школ республики. В этом году заканчивается этап апробации проекта, далее он будет внедрен во все детские сады региона.
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На семинаре-совещании Якутия представила выставку научно-прикладной работы системы дошкольного образования. Большой интерес у участников из других регионов вызвали региональные программы, книги, научно-методические пособия, прикладные поделки, самодельные куклы дошкольников и другие практические материалы.
По словам заместителя руководителя департамента развития новых форм образований АСИ Надежды Ивановой, подход выявления, наблюдения и развития одаренности имеет потенциал для дальнейшего распространения в других субъектах. "Практика, представленная Якутией, является значимой в том плане, что она работает индивидуально с особенностями одаренности каждого ребенка. Это очень важно. Проект участвует в конкурсе АСИ по отбору лучших практик в сфере семьи и детства, и есть все признаки того, что он будет признан как лучшая региональная практика и будет далее внедрен и востребован в других регионах страны", - сказала она.
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Республика Саха (Якутия)Министерство просвещения РоссииНадежда ИвановаЯкутияПросвещениеЯкутскОбщество
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