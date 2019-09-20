Якутия представила в АСИ проект "Одаренный ребенок"

ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. Якутский проект "Одаренный ребенок" представлен в агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Якутии.

Всероссийский семинар-совещание "Лучшие региональные и муниципальные практики в области детства: механизмы поиска, оценки и тиражирования" в АСИ собрал из 29 регионов более 80 представителей исполнительных органов госвласти, реализующих мероприятия в рамках Десятилетия детства.

Как отметили в минобразования, из 15 победителей конкурса, организованного министерством просвещения РФ, шесть являются представителями Якутии. "Проект республики Саха (Якутия) "Одаренный ребенок" представлен в агентстве стратегических инициатив как одна из лучших российских региональных практик в области образования", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, данный проект охватывает 107 дошкольных учреждений и 14 школ республики. В этом году заканчивается этап апробации проекта, далее он будет внедрен во все детские сады региона.

На семинаре-совещании Якутия представила выставку научно-прикладной работы системы дошкольного образования. Большой интерес у участников из других регионов вызвали региональные программы, книги, научно-методические пособия, прикладные поделки, самодельные куклы дошкольников и другие практические материалы.