Павел Устинов выйдет из СИЗО до конца дня

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, планируют выпустить из СИЗО до конца сегодняшнего дня, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении исполнено", - сказала судья Юлия Манеркина.

Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.