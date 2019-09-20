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РИА Новости

Павел Устинов выйдет из СИЗО до конца дня

13:10 20.09.2019 (обновлено: 13:15 20.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
Заседание Московского городского суда по делу актера Павла Устинова
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, планируют выпустить из СИЗО до конца сегодняшнего дня, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении исполнено", - сказала судья Юлия Манеркина.
Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
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Подробности заседания суда по делу Павла Устинова в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМоскваПроисшествия
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