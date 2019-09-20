Павел Устинов выйдет из СИЗО до конца дня

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца, планируют выпустить из СИЗО до конца сегодняшнего дня, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Сегодня решение будет направлено в следственный изолятор и по его получении исполнено", - сказала судья Юлия Манеркина.
Генеральная прокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции попросила выпустить его на свободу. Суд согласился с мнением надзорного ведомства.
Тверской суд Москвы в понедельник приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу на несанкционированной акции в Москве 3 августа. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".