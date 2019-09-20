На Урале автоинспекторы спасли грибника от преследовавшего его медведя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Автоинспекторы в Свердловской области спасли грибника от медведя, который преследовал его около 10 километров, сообщает в пятницу ГИБДД по региону.

"Несколько часов ходил медведь за екатеринбуржцем Сергеем в лесу под Ревдой. Только благодаря автоинспекторам мужчина вышел на трассу. Уже после Сергей рассказал, что поставил машину на трассе, ушел в лес на семь километров", - говорится в сообщении.

Мужчина собирал грибы, а когда поднял голову, увидел, что в 30-40-метрах стоит медведь и смотрит на него.

"Я, как положено, тихонечко в сторону, не бежал, не орал. Отошел немного, прислушался - а он идет за мной", - приводятся в сообщении слова мужчины.

Он испугался. Так, с медведем, следующим на расстоянии сотни шагов, Сергей прошел с десяток километров и, в конце концов, заблудился. Поняв, что зверь не хочет оставить его в покое, и не зная, в какой стороне дорога, мужчина решил залезть на дерево, чтобы осмотреться и позвонить. Уже с дерева Сергей дозвонился до службы спасения, откуда сообщение передали экипажу Ревдинской ГИБДД. Приехав к указанному месту, инспекторы включили сирену и полтора часа ездили по трассе, чтобы заблудившийся грибник услышал звук.

Автоинспекторы также начали общаться с мужчиной по телефону. "Они меня подбадривали. Мне веселее стало. А мишка так и шел за мной!" - рассказал Сергей.

Полицейские вывели грибника к подстанции местного предприятия и ждали его там.