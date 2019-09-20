Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:08Z
https://ria.ru/20190920/1558889736.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155246/09/1552460957_0:383:2787:1951_1036x0_80_0_0_2a55a0baf6d0a0af68231db9f3034bec.jpg
РИА Новости

На Урале автоинспекторы спасли грибника от преследовавшего его медведя

13:08 20.09.2019
1625
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Автоинспекторы в Свердловской области спасли грибника от медведя, который преследовал его около 10 километров, сообщает в пятницу ГИБДД по региону.
"Несколько часов ходил медведь за екатеринбуржцем Сергеем в лесу под Ревдой. Только благодаря автоинспекторам мужчина вышел на трассу. Уже после Сергей рассказал, что поставил машину на трассе, ушел в лес на семь километров", - говорится в сообщении.
Мужчина собирал грибы, а когда поднял голову, увидел, что в 30-40-метрах стоит медведь и смотрит на него.
"Я, как положено, тихонечко в сторону, не бежал, не орал. Отошел немного, прислушался - а он идет за мной", - приводятся в сообщении слова мужчины.
Грибы маслята
12 сентября, 11:10РИА Новости
В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья
Он испугался. Так, с медведем, следующим на расстоянии сотни шагов, Сергей прошел с десяток километров и, в конце концов, заблудился. Поняв, что зверь не хочет оставить его в покое, и не зная, в какой стороне дорога, мужчина решил залезть на дерево, чтобы осмотреться и позвонить. Уже с дерева Сергей дозвонился до службы спасения, откуда сообщение передали экипажу Ревдинской ГИБДД. Приехав к указанному месту, инспекторы включили сирену и полтора часа ездили по трассе, чтобы заблудившийся грибник услышал звук.
Автоинспекторы также начали общаться с мужчиной по телефону. "Они меня подбадривали. Мне веселее стало. А мишка так и шел за мной!" - рассказал Сергей.
Полицейские вывели грибника к подстанции местного предприятия и ждали его там.
"Ребята просто молодцы! Один стажер, второй лейтенант. У них даже уже смена закончилась, а они не бросили меня. Если бы не они, меня бы просто из леса не вытащили!" - отметил грибник.
6832002
Обсудить 2
ГИБДД МВД РФСвердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Минприроды в 400 раз подняло стоимость диких зверей в России, пишет РБК
РИА
Новости
Восточносибирская рысь Гайка детенышем в вольере Московского зоопарка
В Московском зоопарке за весну и лето родились более 150 детенышей
Проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы
Нефтеперерабатывающий завод
Жители поселка в Крыму жалуются на ухудшение здоровья из-за нефтебазы
Лента
новостей
Посадка саженца
Более 3,5 млн саженцев высадили с начала кампании "Сохраним лес"
Сотрудники коммунальных служб выгружают мусор из контейнеров в мусоровоз
России нужны еще восемь тысяч мусоровозов, заявили в РЭО
Вид на Калининград
Минобороны прокомментировало слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Умер один из задержанных в Японском море северокорейских браконьеров
Директор Приморского филиала Центра Амурский тигр Сергей Арамилев
Путин наградил главу Центра "Амурский тигр" Арамилева Орденом Дружбы
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад девочку с деформированным лицом
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Лента новостейМолния