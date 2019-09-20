Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка, заявил Шеремет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка для формирования эффективной команды на ближайшие пять лет, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее сообщалось, что по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия.

"Крымская власть будет двигаться от "крымской весны" к "крымской мечте". Лозунг такой уже анонсирован. Крым продолжит поступательное развитие... Я знаю точно, что дорожная карта главой республики на ближайшую пятилетку разработана. В правительстве произойдут изменения, серьезная перезагрузка, чтобы динамично выполнять чаянья и надежды всего крымского народа", - сказал Шеремет РИА Новости.