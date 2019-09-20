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РИА Новости

Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка, заявил Шеремет

13:08 20.09.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка для формирования эффективной команды на ближайшие пять лет, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее сообщалось, что по результатам голосования в крымском парламенте Сергей Аксенов был избран главой Крыма на второй срок. Согласно конституции Крыма, совет министров слагает свои полномочия.
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"Крымская власть будет двигаться от "крымской весны" к "крымской мечте". Лозунг такой уже анонсирован. Крым продолжит поступательное развитие... Я знаю точно, что дорожная карта главой республики на ближайшую пятилетку разработана. В правительстве произойдут изменения, серьезная перезагрузка, чтобы динамично выполнять чаянья и надежды всего крымского народа", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом депутат подчеркнул, что считает нецелесообразным разделять полномочия главы республики и премьера республиканского правительства. "Глава республики справляется с объемом задач, который стоит перед полуостровом. Взятый темп в 2014 году сохраняется и набирает обороты", - сказал он.
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Михаил ШереметСергей Аксенов (политик)КрымПолитика
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