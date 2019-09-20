Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно, пишет Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей артистки.

Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

"Болезнь была выявлена только после родов", — рассказал один из источников издания.

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

"Они (медики. — Прим. ред.) осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", — отметили они.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.