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РИА Новости
Культура

Друзья Заворотнюк рассказали подробности болезни актрисы

13:07 20.09.2019 (обновлено: 14:10 20.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей артистки.
Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.
"Болезнь была выявлена только после родов", — рассказал один из источников издания.
Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.
"Они (медики. — Прим. ред.) осторожны в прогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", — отметили они.
В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.
В среду в "Комсомольской правде" появилась публикация о том, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
19 сентября, 10:34Радио Sputnik
Пиар-директор Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
1902716643044
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КультураАнастасия ЗаворотнюкМоскваРоссияОбщество
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