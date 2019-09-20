Глава ОП Крыма прокомментировал переизбрание Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В течение последних пяти лет Крым "переправляется" из Украины в Россию, а коней на переправе не меняют, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, комментируя переизбрание Сергея Аксенова главой региона.
Ранее по результатам голосования в крымском парламенте Аксенов был избран главой Крыма на второй срок.
"Прошло всего лишь пять лет после того, как Крым вернулся в Россию. Сегодня очень важную роль играет стабильность власти. Если говорить образно, все эти пять лет Крым "переправляется" из Украины в Россию. Эту переправу можно во многом оценить положительно, но задачи перед Крымом стоят очень серьезные. В этой связи вспоминается известная народная мудрость: "коней на переправе не меняют", - сказал Иоффе РИА Новости.
По его словам, Аксенов в тандеме с председателем парламента республики Владимиром Константиновым способны обеспечить преемственность и стабильность власти.