Глава ОП Крыма прокомментировал переизбрание Аксенова

"Прошло всего лишь пять лет после того, как Крым вернулся в Россию. Сегодня очень важную роль играет стабильность власти. Если говорить образно, все эти пять лет Крым "переправляется" из Украины в Россию. Эту переправу можно во многом оценить положительно, но задачи перед Крымом стоят очень серьезные. В этой связи вспоминается известная народная мудрость: "коней на переправе не меняют", - сказал Иоффе РИА Новости.