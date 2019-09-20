Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T13:05Z
https://ria.ru/20190920/1558889419.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/65/1552846535_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_6008f110fcee5493d84bd715f1ac7e7d.jpg
РИА Новости

Глава ОП Крыма прокомментировал переизбрание Аксенова

13:05 20.09.2019
228
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. В течение последних пяти лет Крым "переправляется" из Украины в Россию, а коней на переправе не меняют, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, комментируя переизбрание Сергея Аксенова главой региона.
Ранее по результатам голосования в крымском парламенте Аксенов был избран главой Крыма на второй срок.
"Прошло всего лишь пять лет после того, как Крым вернулся в Россию. Сегодня очень важную роль играет стабильность власти. Если говорить образно, все эти пять лет Крым "переправляется" из Украины в Россию. Эту переправу можно во многом оценить положительно, но задачи перед Крымом стоят очень серьезные. В этой связи вспоминается известная народная мудрость: "коней на переправе не меняют", - сказал Иоффе РИА Новости.
По его словам, Аксенов в тандеме с председателем парламента республики Владимиром Константиновым способны обеспечить преемственность и стабильность власти.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Вчера, 12:09РИА Новости
Аксенов пообещал за пять лет полностью газифицировать Крым
1110000
Обсудить 0
Общественная палата КрымаГригорий ИоффеСергей Аксенов (политик)КрымРоссияПолитика
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов внес три кандидатуры на пост сенатора от Крыма
РИА
Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о новом этапе в истории российского Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назначил и.о. премьера правительства Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Правительство Крыма ждет серьезная перезагрузка, заявил Шеремет
Лента
новостей
Участница одиночного пикета у здания администрации президента РФ в поддержку актера Павла Устинова
Актриса, поддержавшая Устинова, заявила о своем уходе после угрозы выговора
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов анонсировал создание судостроительного кластера в Крыму
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400
Виды Симферополя
Правительство Крыма сложило свои полномочия
Владимир Константинов
Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Правительство Крыма сформируют в течение двух недель, заявил Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Сергей Аксенов вступил в должность главы Крыма
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Украина намерена накопить 21 млрд кубов газа к началу отопительного сезона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Башкирии выяснят, кто не принял в детсад девочку с деформированным лицом
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
Лента новостейМолния