В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Калининградская область надежно защищена от любой возможной агрессии, отметив, что возможности системы ПВО "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам РФ на Балтике".

"В полной мере это касается и "невидимых", только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения. Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - говорится в сообщении.