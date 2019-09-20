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РИА Новости

В Минобороны объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400

13:01 20.09.2019
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400 небезосновательно, сообщает Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что Калининградская область надежно защищена от любой возможной агрессии, отметив, что возможности системы ПВО "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам РФ на Балтике".
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"В полной мере это касается и "невидимых", только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения. Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - говорится в сообщении.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
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С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАМинистерство обороны РФF-35ТурцияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кажись в Пентагоне осознали что их система ПРО бесполезна даже против беспилотных доставщиков пиццы, про авангарды я уже помолчу, а то если им новый мультик покажут по CNN, так там перерасход подгузников будет.
20 сентября, 13:32
РСРоман Славянский
20321000
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